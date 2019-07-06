Татар-информ

6 июля 2019, 19:32

ПолитикаОбщество

Опыт Татарстана по информированию о нацпроектах растиражируют по всей стране

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ПолитикаОбщество

Опыт Татарстана по информированию о нацпроектах растиражируют по всей стране

Фото: president.tatarstan.ru

Соответствующее решение приняла на своей ежегодной конференции партия «Единая Россия».

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Опыт Татарстана по информированию граждан о национальных проектах оказался учтен на общероссийском уровне, информирует пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

На состоявшейся в Москве ежегодной политической конференции всероссийской политической партии «Единая Россия» было принято решение о создании совместно с Правительством РФ сервиса «Нацпроекты глазами людей».

При этом прообразом этой инициативы стал созданный в Татарстане сайт VMESTE.TATAR, о состоявшемся в июне запуске которого ранее сообщало ИА «Татар-информ». На этом сервисе размещена подробная информация о всех 190 объектах национальных проектов (в том числе и по районам республики). Кроме того, на сайте ведется прием фотографий в рамках проекта «Фотоконтроль»: каждый житель республики может снимать стройки нацпроектов в еженедельном режиме с одной точки, чтобы оценить темпы работ.

В целом недостаточное информирование граждан страны об осуществлении национальных проектов стало основной темой конференции. «Нужно повышать информированность людей любыми способами – через СМИ, через Интернет. Но у нас даже написать на баннере стройки слово “нацпроект“ порой забывают», – прокомментировала сложившуюся ситуацию руководитель группы контроля за реализацией нацпроектов в республике, член фракции «Единой России» в Госсовете РТ Татьяна Ларионова.

Кроме того, на конференции, прошедшей в формате совместного заседания Высшего и Генерального советов партии, было предложено поддерживать журналистские расследования – в первую очередь по социальной тематике, а также по реализации национальных проектов. С соответствующим предложением выступил руководитель «Единой России» – Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Помимо этого, участники конференции обязали участников праймериз «Единой России» официально публиковать свои программы, предложения и инициативы. Был затронут и вопрос изменения формата работы общественных приемных партии.

От Татарстана участие в мероприятии приняли Президент РТ Рустам Минниханов, секретарь регионального отделения партии, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и другие – всего шесть человек, пять из которых по статусу являлись делегатами. «Два дня идет очень большая и полезная работа на различных площадках по реализации проектов», – оценил ход конференции глава татарстанского парламента. 

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