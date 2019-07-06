Фарид Мухаметшин на Сабантуе в Москве: Россия живет добрыми традициями многонационального народа

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Россия живет добрыми традициями своего многонационального народа, заявил Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин сегодня на Московском международном фестивале «Сабантуй-2019». Об этом сообщает пресс-служба парламента республики.

«Передаю вам приветствие Президента Татарстана Рустама Минниханова, который обращается со словами благодарности за то, что вы сохраняете лучшие традиции, обычаи, культуру татарского и башкирского народов. Наша страна живет добрыми традициями многонационального народа, которые являются скрепами нашей дружбы», – сказал Председатель Госсовета РТ участникам праздника.

Фарид Мухаметшин заметил, что Сабантуй в Москве завершает череду татаро-башкирских национальных праздников, прошедших в каждом районе и городе Татарстана и Башкортостана, а также во многих городах России и зарубежных стран. Он также подчеркнул, что этот духовный, спортивный, культурный праздник дает возможность собраться вместе родным, близким и друзьям.

В ходе осмотра татарского подворья глава парламента РТ и сопровождавшие его гости испытали силу и ловкость в традиционной народной игре – разбивании горшка, а также осмотрели другие тематические площадки. Кроме того, он дал старт соревнованиям по национальной борьбе корэш.

Организаторам и участникам праздника направил свое приветствие мэр Москвы Сергей Собянин. Его зачитал руководитель столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков. В приветствии, в частности, говорится, что «в Москве Сабантуй ежегодно притягивает сотни тысяч человек разных национальностей, проходит в атмосфере добра и дружбы». От себя руководитель департамента добавил, что в Москве Сабантуй стал межнациональным праздником.

«Не случайно, что наряду с татарскими и башкирскими деревенскими постройками на майдане обустроена улица добрых друзей, где можно ознакомиться с традициями многих других национальностей. Думаю, что благодаря проведению подобных праздников мы и в дальнейшем будем укреплять межнациональное единство в нашем доме под названием “Москва"», – подчеркнул Сучков.

Председатель региональной татарской национально-культурной автономии Москвы Фарит Фарисов в своей приветственной речи также заявил, что Сабантуй – это праздник не только татар и башкир, но и всех народов, проживающих в России.

Московский международный фестиваль «Сабантуй-2019» прошел в музее-заповеднике «Коломенское». Татаро-башкирский национальный праздник посетили тысячи гостей из столицы и регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. На концертных площадках состоялись выступления звезд эстрады, песенных и танцевальных коллективов. В частности, перед гостями мероприятия выступили Айдар Галимов, Эльмира Калимуллина, Роберт Юлдашев, Альберт Жалилов, Элвин Грей, Бабек Мамедрзаев, Кирилл Мойтон и другие, отмечает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

В следующем году в Москве, в музее-заповеднике «Коломенское», состоится федеральный Сабантуй, который будет посвящен 100-летию образования Татарской АССР.

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