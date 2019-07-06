Приложение для Android похищало данные кредитных карт

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Эксперты компании CSIS обнаружили новое мошенническое приложение для гаджетов на операционной системе Android. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на портал Medium.

Представленное в Google Play приложение Updates for Samsung якобы объединяет различные улучшения для смартфонов, созданные официальными разработчиками. Однако после установки оно отправляет пользователей на сайт update.com с различными статьями об ОС Android.

Приложение содержит большое количество рекламы, избавиться от которой можно за 9 долларов (примерно 570 рублей). Кроме того, оно предлагает получить годовую подписку на обновления за 34,9 доллара (около 2,2 тыс. рублей). «При этом при оплате приложение получает доступ к кредитной карте пользователя. <…> опция бесплатного доступа к обновлениям на ресурсе присутствует, но скорость загрузки не превышает 56 Кб», – поясняет издание.

По подсчетам специалистов, юзеры скачали приложение более 10 млн раз. Неизвестно, сколько пользователей заплатили его создателям и, соответственно, предоставили им доступ к своим кредиткам. В связи с этим аналитики напомнили, что смартфон необходимо обновлять с помощью внутренних настроек, а не сторонних приложений.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что хакеры нашли способ обходить двухфакторную аутентификацию.

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