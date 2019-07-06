«Рубин» подписал с полузащитником Хвичей Кварацхелией пятилетний контракт

(Казань, 6 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Казанский «Рубин» подписал с пополнившим его ряды на этой неделе 18-летним грузинским полузащитником Хвичей Кварацхелией рассчитанное на пять лет соглашение. Об этом сообщает пресс-служба команды из столицы Татарстана.

Экс-хавбек «Рустави» во второй половине прошлого сезона играл на правах аренды за московский «Локомотив». На его счету семь матчей в чемпионате России и один гол, кстати, забитый в ворота «Рубина».

Кварацхелия перешел в «Рубин» на правах свободного агента, то есть бесплатно, хотя его трансферная стоимость, согласно данным авторитетного сайта Transfermarket.de, составляет 900 тыс. евро.

Уже вчера Хвича Кварацхелия дебютировал в составе «Рубина» в контрольном матче с «Тамбовом» (0:0), проведя на поле 58 минут и запомнившись эффектным дриблингом.

Ранее в сети появилась информация про огромное (3 млн евро) вознаграждение агенту Кварацхелии от «Рубина» за его выбор. Генеральный директор казанского клуба Рустем Сайманов в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» по этому поводу был предельно лаконичен: «Никаких комментариев».

До этого состав казанцев пополнил грузинский полузащитник Зурико Давиташвили. Кроме того, в стадии завершения находятся переговоры «Рубина» о подписании контракта с грузинским форвардом Бекой Микелтадзе из кипрского «Анортосиса».

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