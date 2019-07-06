(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Во время прокладки труб в Набережных Челнах бетонным блоком придавило рабочего, об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о ЧП поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в шестом часу вечера накануне.

На место выехали пожарные ПСЧ № 56. Как выяснилось, производственно-монтажная компания прокладывала трубы. В какой-то момент часть стены отошла и бетонным блоком ударило 26-летнего рабочего.

С открытым переломом грудины и раной головы мужчину доставили в больницу скорой медицинской помощи.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.