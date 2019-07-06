Казань проведет чемпионат России по парусному спорту

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). С 8 по 14 июля у Казани в акватории Куйбышевского водохранилища (казанский яхт-клуб, полуостров «Локомотив») состоится чемпионат России по парусному спорту в классе «Микро». Соревнования проведут на компактных судах, использующихся как для отдыха, так и для спорта, сообщают организаторы.

В Казань прибудут более 20 экипажей из Москвы, Московской области, Краснодара, Липецка, Челябинской области, Екатеринбурга, Омска, Казани и Ростова-на-Дону, а также из казахстанского города Актау.

В состав каждого экипажа входят три человека, в том числе один рулевой. Участники выступят на лодках разных проектов и годов постройки. Казань на соревнованиях представит экипаж «Арго» под руководством рулевого Артема Головачева.

Столица Татарстана уже во второй раз примет крупный турнир по парусному спорту за лето – c 23 мая по 2 июня в Казани на озере Нижний Кабан прошли всероссийские соревнования по парусному спорту «Национальная парусная лига».

Торжественное открытие соревнований состоится 9 июля в 11 часов. После полудня начнется тренировочная гонка, в 15 часов – первая гонка. В последующие дни, 10, 11 и 12 июля, будут проходить гонки. 13 июля в 15.30 подведут результаты регаты и объявят победителей. В 17 часов будет организован парад закрытия соревнований. Вход свободный.

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