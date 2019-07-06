Ильтани Илялова: Татарская драматургия сейчас переживает непростые времена

(Казань, 6 июля, «Татар-информ», Александра Давыдова). Татарская драматургия находится в сложном состоянии и переживает непростые времена. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» высказала заслуженный деятель искусств РФ и РТ, профессор Казанского государственного института культуры, театральный критик Ильтани Илялова

«Сегодня полностью сменилось поколение драматургов. Но также сменилось и общество – распался Советский Союз, произошли масштабные изменения. Все это писателям нужно воспринять, понять. Но за короткий период времени это сделать просто невозможно, поэтому драматургия стала однодневной», – убеждена собеседница агентства.

Среди современных татарских драматургов Илялова выделила произведения Мансура Гилязова и Салавата Юзеева как наиболее удачные. Она также выразила надежду на то, что новое поколение писателей, понимающее реалии современного мира, поможет развитию драматургии и выведет ее на новый уровень.

«На смену этому поколению придет другое, понимающее реалии современного мира, и появится настоящая драматургия. Но сегодня мы должны жить теми произведениями, которые уже написаны», – заключила Илялова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в селе Малый Битаман Высокогорского района Татарстана торжественно открылся II Всероссийский семинар драматургов имени Туфана Миннуллина. Здесь на берегу реки Ашит находится летний дом писателя, построенный им в последние годы жизни.

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