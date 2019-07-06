Татар-информ

6 июля 2019, 20:08

Общество

В Мамадыше наградили лучших лесорубов Татарстана

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Общество

В Мамадыше наградили лучших лесорубов Татарстана

Фото: minleshoz.tatarstan.ru

Состоялся региональный этап чемпионата «Лесоруб 2019».

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). На Мамадышском ипподроме-стадионе состоялся региональный этап чемпионата «Лесоруб 2019» среди вальщиков леса с бензомоторными пилами, операторов харвестеров и форвардеров, сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

Лесорубы соревновались в обрезке сучьев, валке дерева, раскряжевке бревна на время (таковы были состязания машинистов харвестеров) и эстафете.

В этом году в региональном этапе чемпионата «Лесоруб» приняли участие более ста человек – специалистов из лесхозов РТ и Лубянского лесотехнического колледжа. В состав команды колледжа вошли две девушки, которые ни в чем не уступали мужчинам.

Церемония награждения состоялась при участии министра лесного хозяйства РТ Равиля Кузюрова, главы Мамадышского района Анатолия Иванова, главы Сабинского района Раиса Минниханова, главы Кукморского района Сергея Димитриева, гендиректора Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Тимура Иртуганова и других официальных лиц.

Глава лесного ведомства отметил, что за два дня соревнований участники доказали, что они обладают высокой классификацией. «Пусть данные соревнования вдохновят вас на достижение еще больших результатов», – пожелал он.

По итогам регионального этапа чемпионата «Лесоруб» в номинации «Валка дерева» первое место завоевал Николай Гришаков из Нурлатского лесхоза. Он же стал лучшим в категориях «Раскряжевка комбинированным резом» и «Точная раскряжевка».

В состязании «Замена цепи» лучшим оказался Фидаиль Адеев – другой представитель Нурлатского лесхоза. Он же одержал победу в номинации «Обрезка сучьев».

В состязаниях среди машинистов форвардеров первое место занял Руслан Николаев из Сабинского учебно-опытного лесхоза, в соревнованиях среди операторов харвестеров победу одержал Валерий Кондратьев из этого же лесхоза. По итогам эстафеты первое место жюри присудили команде Лубянского лесотехнического колледжа.

 

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