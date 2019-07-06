В Высокогорском районе РТ открылся II Всероссийский семинар драматургов имени Туфана Миннуллина

(Казань, 6 июля, «Татар-информ», Александра Давыдова). В селе Малый Битаман Высокогорского района Татарстана сегодня торжественно открылся II Всероссийский семинар драматургов имени Туфана Миннуллина. Здесь на берегу реки Ашит находится летний дом писателя, построенный им в последние годы жизни.

«Мы сегодня собрались здесь, чтобы прочитать и обсудить те пьесы, которые написаны в этом и в прошлом годах, которые еще не были поставлены на сцене. Эти пьесы написаны людьми разных поколений, они о разном – о грустном, о веселом. Среди них есть комедии, трагедии, мелодрамы», – отметила во вступительном слове заслуженный деятель искусств РФ и РТ, профессор Казанского государственного института культуры, театральный критик Ильтани Илялова.

В свою очередь ведущий советник отдела взаимодействия со СМИ и общественными организациями Министерства культуры РТ Рашит Фатхуллин поприветствовал участников семинара от имени главы ведомства Ирады Аюповой и пожелал драматургам плодотворной работы. В ходе церемонии открытия писатели прочитали стихи и исполнили известные татарские песни, а в завершение подняли флаг с логотипом II Всероссийского семинара драматургов имени Туфана Миннуллина.

Участие в обсуждениях примут более 30 писателей, режиссеров, театральных критиков из Татарстана, Башкортостана, Марий Эл и Удмуртии. В их числе Рабит Батулла, Данил Салихов, Лябиб Лерон, Борис Вайнер и многие другие.

«Человеку, работающему в определенном жанре, всегда нужно общение с себе подобными. Можно закостенеть в себе, если не иметь такой среды. Кроме того, проще учиться на чужих ошибках, чем на своих», – объяснил цели проведения семинара писатель Борис Вайнер в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ».

После торжественного открытия драматурги приступили к чтению и обсуждению написанных ими произведений. Семинар продлится два дня – 6 и 7 июля.

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