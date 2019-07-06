Татар-информ

6 июля 2019, 17:36

Общество

На этнофестивале «Марийская восьмерка» менделеевцы выстроились в хоровод длиной более километра

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Общество

На этнофестивале «Марийская восьмерка» менделеевцы выстроились в хоровод длиной более километра

Фото: mendeleevskyi.ru

На зеленой лужайке собралось почти 20 коллективов из районов Татарстана, республик Марий Эл и Удмуртия, Свердловской и Кировской областей.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). В деревне Ильнеть Менделеевского района Татарстана во второй раз состоялся этнофестиваль «Марийская восьмерка». На праздник съехалось множество гостей из районов республики и соседних регионов России, передает ИЦ «Менделеевск».



На зеленой лужайке собрались почти 20 коллективов из республик Марий Эл и Удмуртия, Свердловской и Кировской областей, Мамадышского и других районов Татарстана. Встреча делегаций началась с приветствия. Гостей угощали национальной марийской кухней и звучали задорные композиции.

Экскурсовод Ольга Боднарь подробно рассказала о прошлом Менделеевска, выдающихся людях района и истории праздника «Марийская восьмерка».



Кроме того, для приехавших на фестиваль организовали кросс-тур по национальным подворьям, где каждый смог ознакомиться с самобытными обычаями разных народов. На территории работали спортивные площадки, была организована выставка различных учреждений города.

Глава Менделеевского района Валерий Чершинцев, приветствуя гостей мероприятия, отметил важность проведения подобных национальных праздников. «Главное, что это событие говорит о дружбе народов, проживающих на менделеевской земле. И сегодня “Марийская восьмерка“ собрала марийцев из разных регионов нашей страны», – подчеркнул он.

Кульминацией этнофестиваля стал национальный танец «Марийская восьмерка», в котором приняли участие и взрослые, и дети. «Марийская восьмерка» является самым массовым танцем марийцев – его участники выстраиваются в хоровод длиной более километра. Под бодрый этнический мотив участники исполняли несложные движения. При этом они выстраивали восьмерку или знак бесконечности, символизирующий совершенство и гармонию.

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