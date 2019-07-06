Меценат перечислил деньги на покупку квартиры 94-летней жительнице Зеленодольска и ее дочери

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Казанский меценат выделил необходимую сумму для покупки квартиры жительницам аварийного дома в Зеленодольске Дание Перминовой и ее матери, 94-летней труженице тыла Марфуге Гадиевой, сообщает пресс-служба Зеленодольского района.



Дания Нургазисовна – собственник двух квартир: одна находится по адресу улица Карла Маркса, 29; вторая – в доме №9 по улице Декабристов. Оба дома являются аварийными. В квартире по улице Декабристов вместе с Данией Перминовой живет ее мать.

Меценат, узнав о непростой ситуации, в которой оказалась труженица тыла, решил помочь женщинам.





Для дальнейшего проживания Дания Нургазисовна выбрала двухкомнатную квартиру по адресу: Зеленодольск, ул. Шустова, дом 6, квартира 29. Ее площадь составляет 67,2 квадратных метра. Стоимость квартиры – 2,9 млн рублей. Часть суммы – 1,2 млн рублей – внесет сама Дания Перминова. Это деньги, перечисленные ей в качестве компенсации за аварийную жилплощадь. Недостающие для покупки 1,7 млн рублей предоставил благотворитель, который не стал раскрывать своего имени.



Сама Дания Перминова не спешит принимать помощь – женщина требует провести в ней ремонт: демонтировать стену между кладовкой и кухней, постелить теплый пол на балконе, заменить линолеум на паркет. Озвучена и сумма ремонта – 450 тыс. рублей.





Специалисты службы технадзора Зеленодольского района осмотрели квартиру и провели для проведения необходимых работ. Согласно заключению в квартире требуется установить сантехнику и электрическую плиту. Сумма ремонта составляет 40 тыс. рублей. Этот ремонт муниципалитет готов произвести за свой счет в самые короткие сроки.

Теперь Дания Перминова должна принять окончательное решение: отказаться от помощи или переехать в новое благоустроенное жилье.

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