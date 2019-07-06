Татарстанская прыгунья в воду взяла «бронзу» Универсиады в Неаполе

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Татарстанская спортсменка Карина Шкляр завоевала бронзовую медаль Универсиады в Неаполе, став третьей в прыжках в воду с трехметрового трамплина. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Шкляр набрала 299,10 балла, уступив китаянке У Чуньтин, взявшей «золото», и мексиканке Долорес Эрнандес Монроз, оказавшейся второй.

Награда стала второй для татарстанских спортсменов в составе сборной России на Универсиаде.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что представитель Татарстана Григорий Тарасевич завоевал «золото» в плавании на Универсиаде в Неаполе.

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