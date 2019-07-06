Татар-информ

6 июля 2019, 18:20

Сельское хозяйство

Аграрии из восьми районов РТ посетили Буинский элеватор и оценили состояние уборочной техники

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Сельское хозяйство

Аграрии из восьми районов РТ посетили Буинский элеватор и оценили состояние уборочной техники

Фото: buinsk.tatarstan.ru

Участники форума обсудили задачи по организации по уборке зерновых и посев озимых культур под урожай 2020 года.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). В Буинском районе состоялся семинар-совещание, посвященный подготовке комбайнов к уборке зерновых культур, в котором приняли участие руководство района Марат Зяббаров, гендиректор АО «Холдинговая компания «Ак барс» Иван Егоров, замгенерального директора по АПК Камиль Галиев, главы агрофирм холдинга из восьми районов республики и другие лица, сообщает пресс-служба администрации района.

Делегация посетила Буинский элеватор, затем участники совещания поехали на поле горчицы хозяйства «Дружба», где ознакомились с состоянием уборочной техники. В хозяйстве 25 тыс. га земли, из ни 11 тыс. зерновые. В этом году здесь в уборке урожая будет задействован 21 импортный комбайн фирмы New Holland и CLAAS Mega.

Готовность техники проверили и в агрофирме «Заря», здесь уборкой урожая будут заниматься 14 комбайнов, также имеется 70 тракторов, их исправность составляет 80%, ремонтные работы продолжаются. Сегодня на полях хозяйства ведется сев и вспашка многолетних трав на площади около 600 га. Озимые в хозяйстве погибли. План посева озимых составляет 2200 га. Заготовлено 13 тыс. тонн сенажа и 1200 тонн сена.

Пленарная часть совещания продолжилась в Старостуденецском доме культуры. Участники форума обсудили задачи по организации по уборке зерновых и посев озимых культур под урожай 2020 года.

В целом, по Буинскому району готовность к уборочной страде хорошая, но есть еще вопросы и задачи, которые нужно решить до начала жатвы. «Мы намерены без потерь собрать урожай», – подытожил Камиль Галиев.

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