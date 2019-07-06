В Татарстане аферистки пришли купить овцу и убедили пенсионерку снять порчу, забрав деньги и золото

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). В Татарстане две аферистки пришли купить овцу и убедили 70-летнюю пенсионерку снять порчу с нее и с дома, забрав для этого деньги и украшения. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«5 июля в дежурную часть ОМВД России по Черемшанскому району поступило сообщение от 70-летней жительницы села Старые Кутуши. Было установлено, что 1 июля к ней домой пришли две женщины. Неизвестные сказали, что хотят приобрести овцу якобы для личных нужд», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Во время разговора незнакомки убедили пожилую женщину, что на ней и доме наложена порча, которую необходимо срочно снять. Для этого нужно было положить все деньги и украшения в конверт, после чего мошенницы обернули его тряпкой, прочитали заклинание и отдали обратно хозяйке, попросив его хорошенько спрятать.

Посетительницы ушли, а пенсионерка вскрыла конверт. Денег и украшений в нем уже не было. В общей сложности женщина лишилась 53 тыс. рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



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