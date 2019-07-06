Президент РТ и глава Чувашии открыли в Аксубаево бюст первого министра лесного хозяйства ТАССР

(Аксубаевский район, 6 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев сегодня открыли в Аксубаево бюст первого министра лесного хозяйства ТАССР Александра Гуляева. Он установлен в новом сквере, носящем имя этого выдающегося деятеля республики.

«Сегодня мы открываем бюст великого сына Татарстана — первого министра лесного хозяйства Александра Гуляева. Он многое сделал для сферы лесного хозяйства. Я сам сын лесника, знаю этого прекрасного человека, он работал вместе с моим отцом», — сказал Рустам Минниханов.

Президент РТ благодарил руководство Аксубаевского района и Министерство лесного хозяйства республики за «сохранение памяти о таких выдающихся людях, заботе о ветеранах отрасли». «Если мы будем помнить о нашем прошлом, о тех людях, которые привнесли в сферу значимые решения, то она будет работать», — подчеркнул он.

Открытие в районном центре такого сквера говорит о том, что «мы помним прошлое, ценим настоящее и смотрим в будущее», добавил Михаил Игнатьев.

«Президент Татарстана и его управленческая команда многое делают для того, чтобы не только сохранить историю, но и традиции через увековечение памяти о таких личностях, которые были сыновьями разных муниципальных образований, — отметил он. — Я здесь впервые. Вижу, что у местных детей глаза горят, значит — родители правильно их воспитывают. Так держать. Ведь эти дети будут строить будущее Татарстана и России».

На торжественном церемонии открытия бюста помимо официальных лиц присутствовала Нина Гуляева — старшая дочь первого министра лесного хозяйства ТАССР.

Рустам Минниханов и Михаил Игнатьев также возложили цветы к бюсту народного поэта Чувашии Николая Шелеби (Полоруссова).

Президент Татарстана и глава Чувашской Республики посетили Аксубаевский район, чтобы принять участие во Всероссийском празднике чувашской культуры «Уяв».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.