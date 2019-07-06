Татар-информ

6 июля 2019, 10:25

Происшествия

На видео попало, как в Татарстане легковушка сбила женщину, а после ее переехало другое авто

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Происшествия

На видео попало, как в Татарстане легковушка сбила женщину, а после ее переехало другое авто

Фото: Валентин Кулагин

Смертельная авария произошла накануне на 9-м км трассы Набережные Челны - Сарманово.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). На трассе в Татарстане на «зебре» легковушка насмерть сбила женщину, после чего пешехода переехал другой автомобиль. Видеозапись момента наезда появилась в распоряжении ИА «Татар-информ».

«Накануне около семи часов вечера на трассе Набережные Челны – Сарманово водитель "Лады" 14-й модели пошел на обгон, не уступил на пешеходном переходе дорогу женщине, и совершил на нее наезд. После этого на пешехода еще раз наехал другой автомобиль», – рассказали ИА «Татар-информ» очевидцы трагедии.

 

В результате аварии женщина, получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия.
 

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