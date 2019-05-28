Минниханов планирует принять в Доме Правительства РТ главу Чувашии и посетить праздник Уяв

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана сегодня планирует рабочую встречу с главой Чувашской республики Михаилом Игнатьевым и посещение национального чувашского праздника Уяв, который состоится в Аксубаевском районе республики. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ.

Утром Рустам Минниханов планирует провести переговоры в Доме Правительства РТ с Михаилом Игнатьевым, после чего руководители регионов направятся в поселок Аксубаево. «Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев планируют принять участие в празднике чувашской культуры Уяв», – отметили в пресс-службе.

Как уточнили в Министерстве культуры РТ, в Аксубаевский район на праздник съедутся более 40 коллективов со всего Татарстана, а также из Чувашии, Башкортостана и Самарской области. Гости праздника смогут ознакомиться с бытом чувашского народа, поучаствовать в церемонии новоселья в усадьбе «Чаваш сурче», продегустировать чувашский квас на фестивале лучших мастеров по приготовлению национального напитка «сара» и чувашскую уху в доме рыбака «Пуласан сурче», а позже – присоединиться к большому красочному хороводу «Уяв». Весь день на праздничном майдане будет работать множество разнообразных площадок. В программе выставка изделий декоративно-прикладного искусства, мастер-классы, творческие состязания частушечников, гармонистов и многое другое.

Уяв – праздник народных традиций и обычаев, в его основе лежат молодежные игры и хороводы. Как правило, они начинались с появлением первых всходов и завершались с наступлением сенокосной поры. Первоначально слово «уяв» означало просто соблюдение традиционной обрядовой жизни, а позднее так стали называть любой праздник, любое обрядовое торжество.

На сегодняшний день в Татарстане проживает 116,3 тыс. чувашей, это третья по численности этническая группа в республике после татар и русских. Обучение на родном языке ведется в 95 чувашских школах. В республике существует более 100 чувашских фольклорных коллективов.

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