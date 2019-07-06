Татарстанские музейщики приглашаются к участию в конкурсе проектов «Музей. Сила места»

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Открыт прием заявок на конкурс проектов «Музей. Сила места» с размером грантового фонда в 45 млн рублей, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.



Фонд Потанина поддержит специалистов и организации, способных сделать музей современным и открытым общественным институтом, центром просвещения и инноваций.



Конкурс проектов инициативы «Музей. Сила места» позволит российским музеям выйти за рамки традиционной практики, экспериментировать, совершенствовать свою просветительскую и социальную деятельность за счет грантов, выделяемых на реализацию общественно значимых публичных проектов.



Принять участие в конкурсе приглашаются НКО (музеи); государственные и муниципальные (казенные, бюджетные, автономные) учреждения; частные (негосударственные) учреждения; НКО, имеющие в своем наименовании слово «музей» или осуществляющие согласно уставу музейную деятельность или деятельность в сфере культуры и искусства; профессиональные музейные объединения и ассоциации, др.

Срок реализации проектов должен составлять не менее 18 и не более 36 месяцев.



Заявки принимаются до 15 августа текущего года. Победители станут известны 1 октября 2019 года.



Подробную информацию можно узнать по ссылке: http://museum.fondpotanin.ru/competitivegrants

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