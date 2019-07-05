Для жильцов Верхнеуслонского Дома-интерната для престарелых провели Сабантуй

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Для жителей Верхнеуслонского Дома-интерната для престарелых и инвалидов провели Сабантуй. Народное гулянье традиционно состоялось в зеленом уголке интерната и было посвящено не только празднику плуга, но еще и Дню семьи, любви и верности, пишет газета «Волжская новь».



По традиции в гости к жителям интерната пришли специалисты отдела по делам молодежи и спорта района, участники хора ветеранов «Волжанка» и вокальной группы «Иделкэй» районного Дома культуры.

Художественная самодеятельность в интернате также развита. Здесь живет много признанных талантов, например, мужское вокальное трио с участием ветеранов Равиля Гайнутдинов, Павла Васильева и Анатолия Кузнецова; радует своим творчеством и ансамбль народных инструментов в составе балалаечника Петра Любина, гармониста Равиля Гайнутдинова. В мастерстве слова и танца проявили себя Насима Карамова и Владимир Долгих. Так что концертную программу Сабантуя вместе с народными коллективами украшали и свои таланты.



К участникам праздника обратилась директор интерната Танзиля Васильева, которая поздравила всех с праздником. После официальной части началось увлекательное мероприятие с песнями и танцами, конкурсами, спортивными соревнованиями, а ведущие – специалисты учреждения Марианна и Юлия – предлагали интересные викторины, интеллектуальные разминки, а также устраивали веселые игры и конкурсы, где все участники проявляли смекалку, талант и получали призы.

На спортивной площадке кипели жаркие поединки – свою ловкость в дартсе демонстрировали не только представители сильного пола, но и женщины, которые состязались наравне с мужчинами.



Ежегодные фавориты Рафис Шафигуллин и Любовь Овчарова и в этом году стали лучшими. Также для участников конкурса состоялись традиционные соревнования – битье горшков, бег с яйцом, стрельба из пневматической винтовки. В стрельбе из винтовки самыми меткими оказались Василий Бочкарев и Николай Николаев.

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