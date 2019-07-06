Татар-информ

6 июля 2019, 05:26

Культура

Заинская вокалистка победила на международном фестивале «Невские перспективы» в Санкт-Петербурге

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Культура

Заинская вокалистка победила на международном фестивале «Невские перспективы» в Санкт-Петербурге

Ксения Семенова стала лауреатом I степени престижного конкурса.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). В Санкт-Петербурге на международном фестивале-конкурсе «Невские перспективы» воспитанница заинской детской музыкальной школы Ксения Семенова стала лауреатом I степени, передает «Заинск-информ».

Девочка занимается у педагога отделения теории музыки Зульфии Долговой.

Конкурс-фестиваль проходил в концертном зале престижного отеля «Санкт-Петербург» с панорамным видом на Неву и легендарный крейсер «Аврора». Конкурсантов оценивало высококвалифицированное жюри – профессура ведущих вузов страны в области культуры и искусства.

Этот фестиваль проводился в рамках международного проекта творческого и личностного развития детей и молодежи «Дети XXI века» (Москва).

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