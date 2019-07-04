Татар-информ

6 июля 2019, 03:34

Сельское хозяйствоНаука и образование

Дипломы с отличием получили 33 выпускника Тетюшского сельскохозяйственного техникума

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Сельское хозяйствоНаука и образование

Дипломы с отличием получили 33 выпускника Тетюшского сельскохозяйственного техникума

Фото: tetushi.tatarstan.ru

В Тетюшском сельскохозяйственном техникуме выпустили 155 специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). В этом году Тетюшский сельскохозяйственный техникум выпустил 155 специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, сообщается на портале Тетюшского муниципального образования.

Дипломы получили выпускники по специальностям «Агрономия», «Механизация сельского хозяйства», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Лесное и лесопарковое хозяйство» и профессиям «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве», «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Повар, кондитер».

Дипломы с отличием 33 выпускникам вручили директор техникума Ильдар Сахауов и заместитель главы района Евгений Курков.

Вручение дипломов проходило в торжественной обстановке в актовом зале учебного заведения. В церемонии участвовали представители исполкома района, райсельхозуправления, местного лесхоза и сельхозпредприятий, Казанского государственного аграрного университета, преподаватели и сотрудники техникума, а также родители и друзья ребят.

Выступая на церемонии, Евгений Курков отметил хороший уровень знаний, который дает техникум обучающимся, востребованность специальностей и профессий, получаемых в учебном заведении, и пожелал молодым специалистам успехов в профессиональной карьере.

Напутствуя выпускников, гости пожелали им найти свою «дорогу» в жизни, правильно применив знания и навыки, полученные в техникуме, а по возможности – продолжить образование.

 

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