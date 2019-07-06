Татар-информ

6 июля 2019, 06:08

Общество

Жители Нижнекамска назвали причины собственных разводов

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Общество

Жители Нижнекамска назвали причины собственных разводов

За первые шесть месяцев текущего года зарегистрировано 510 разводов, свадеб – 527.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). За минувшие полгода количество разводов в Нижнекамске снизилось на 5%. Об этом на брифинге в ЗАГСе рассказала глава ведомства Бэлла Махотина, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

За первые шесть месяцев текущего года зарегистрировано 510 разводов, свадеб – 527. Позитивными тенденциями Нижнекамск обязан в том числе и работе самого ЗАГСа, представители которого проводят различные мероприятия совместно с различными структурами и сообществами города.

Работники ведомства провели анкетирование, чтобы понять, в чем же главные причины крушения семей. По результатам опроса выяснилось, что три четверти опрошенных выходили замуж по любви, чуть больше 6% – из-за беременности, каждый 20-й респондент – потому что возраст «подошел», а 2,5% – из жалости к супругу.

Практически каждый третий житель Нижнекамска о причинах развода говорит, что проблема в изменах супруга, отчуждении друг от друга.

Столько же считают, что их семью разрушила «невозможность строить отношения на равных». 16% горожанам совместную жизнь испортило вмешательство родственников, примерно столько же назвали причиной развода финансовые трудности.

Каждый десятый опрошенный отметил, что в конфликте виноваты алкоголь или наркотики, столько же – несовместимость национальных убеждений, еще столько же – физическое или моральное насилие. Трое респондентов признались, что причиной развода стала невозможность иметь собственных детей, двое не смогли смириться с пристрастием мужа к компьютерным играм. При этом проблемы с жильем в качестве причины развода не назвал никто.

Более половины разрывов произошли по инициативе жены, 25% – по инициативе мужа, оставшиеся 25% – по обоюдному решению.

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