Юные экологи Арска проверили качество воды, воздуха, почвы и поработали с микроскопом

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Сотрудники «зеленого» ведомства провели для малышей детского сада № 2 города Арска увлекательную экологическую экскурсию, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.



Мероприятие состоялось в форме обзорной лекции с демонстрацией используемого оборудования. Детям показали, как экологи проверяют качество воды, воздуха, почвы.





Специалисты эколаборатории познакомили маленьких любителей природы с микроскопом и дали возможность поучаствовать в различных экспериментах.



Дети по очереди капали краситель на полоску, а потом опускали ее в раствор и следили за процессом.



Экскурсия была по-настоящему увлекательной и познавательной, ведь малыши впервые познакомились со цветными пробирками, химическими стаканами и колбами.

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