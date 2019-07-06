Жители Мамадыша и трех населенных пунктов района останутся без газа

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Жители Мамадыша и сел Берсут, Нижние Суни, Нижние Яки на один день, 14 августа, останутся без газа, сообщает пресс-служба Мамадышского района РТ.
Отключение газоснабжения возможно в связи ремонтными работами в городе Мамадыш с семи утра до десяти вечера.
«Аналогичное отключение возможно на территории обслуживания этих пунктов и 21 августа с 7.00 до 22.00 часов», – отмечает источник.
Ранее отключение газоснабжения затронуло жилые массивы Борисоглебское, Кадышево и Голубое Озеро Авиастроительного района города Казани.