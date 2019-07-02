Нижнекамским воспитателям раздали призы за лучшие лэпбуки

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамске педагоги дошкольных учреждений получили призы за лучшие лэпбуки. Под заимствованным из английского термином (от «lap» – колени, «book» – книга) подразумевается книга-раскладушка или интерактивная папка с различным методическим материалом для изучения определенной темы с детьми. Использовать лэпбук можно как для коллективной, так и для самостоятельной работы, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Организаторами конкурса выступил местный отдел ГИБДД и отделение ГБУ «Безопасность дорожного движения». Комиссия рассмотрела более 20 конкурсных материалов.



Победителем стала Елена Шагитова из детсада № 69. За первое место педагог получила часы с GPS-трекером; обладательнице второго места Лейсан Засеевой из ДОУ № 87 подарили двухместную палатка; третьего места удостоилась Альфира Сахабиева из дошкольного учреждения № 14. Призом стала флеш-карта с объемом памяти 64 гигабайта.





Лэпбук-победитель содержит необычную «фишку» и включает работу с фонариком. Выполнение любого задания ребенок самостоятельно проверяет при помощи фонарика. Собрал гараж из разрезных частей по цветовому коду, подсветил картинку фонариком и увидел, какое транспортное средство находится в гараже. Кроме этого фонарик необходим ребенку для проведения исследования «Как пешеход при помощи световозвращающих элементов становится заметнее в темноте».



Дидактическое пособие Альфиры Сахабиевой изготовлено совместно с детьми. При сборе материала детсадовцы учились анализировать и сортировать информацию. В каждом кармашке новая игра, которую можно в зависимости от возраста детей усложнить.



Лэпбук Лейсан Засеевой предназначен для детей младшей и средней групп. Это книжка изготовлена из фетра, флиса, синтепона, где очень много деталей: застежки, пуговицы, прищепки, резинки, «липучки», шнуровки. Все это помогает развивать тактильные ощущения, мелкую моторику пальцев рук, приучает к самостоятельности.

Лучшие работы оценит жюри республиканского конкурса.

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