Малый театр Москвы представит три знаменитых спектакля в Казани

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). С 10 по 15 сентября на сцене Татарского государственного академического театра имени Г. Камала состоятся традиционные гастроли Государственного академического Малого театра (Москва), сообщает пресс-служба театра Камала.

10 и 11 сентября казанский зритель увидит постановку «Дальше – тишина». Спектакль Юрия Соломина по известному киносценарию В. Дельмар расскажет о пронзительной истории о пожилых людях, которые становятся заложниками своего отношения к собственным детям.

12 и 13 сентября москвичи представят спектакль «Женитьба». Более ста лет не появлялась на сцене Малого театра гоголевская «Женитьба» – яркая, но до сих пор неразгаданная пьеса о сорвавшейся свадьбе нерешительного в личной жизни чиновника.

14 и 15 сентября состоится показ постановки «Не все коту масленица». Над выпуском новой сценической версии одной из самых остроумных и веселых пьес великого драматурга А. Островского работали актеры во главе с режиссером Виталием Ивановым. Музыку к спектаклю написал композитор Максим Дунаевский. Артисты Малого театра расскажут казанцам историю о том, как богатый купец и его приказчик добивались руки скромной, но твердой в своих решениях девушки Агнии.

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