Татар-информ

6 июля 2019, 07:40

Общество

Во дворе «Смены» проведут фестиваль крафта и новых городских инициатив «Инвентаризация»

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Общество

Во дворе «Смены» проведут фестиваль крафта и новых городских инициатив «Инвентаризация»

Событие соберет в одном месте новые и лучшие местные проекты, людей и сообщества, которые живут и работают в Казани и развивают культуру города.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). 12 и 13 июля во дворе Центра современной культуры «Смена» состоится фестиваль крафта и новых городских инициатив «Инвентаризация». Событие соберет в одном месте новые и лучшие проекты, людей и сообщества, которые живут и работают в Казани и развивают культуру города, сообщают пресс-служба центра.

Мероприятие впервые пройдет во дворе Центра современной культуры «Смена» — обновленном летнем пространстве, прилегающем к зданию начала ХХ века.

Гастрономическая секция события будет сформирована при поддержке Open Space Market. Свою продукцию на фестивале представят лучшие казанские сыроварни, российские пивоварни. Гости события также смогут продегустировать фирменное мясо из американского смокера и полакомиться морепродуктами на гриле.

Художник Alesha представит на фестивале два новых объекта и переосмыслит площадку фестиваля. Музыкальную часть фестиваля спродюсирует магазин виниловых пластинок при поддержке сообщества «Изолента». На новой летней площадке отыграют известные казанские диджеи и меломаны, которые исполнят советский грув, солнечную психоделику и чикагский соул — редкие и популярные записи на виниле и в цифровом формате.

Городские издания представят на фестивале свои активности, здесь же можно будет купить мерч — постеры в виде карт городов Татарстана, стикеры и толстовки. Любители активностей смогут сразиться в любительском турнире по настольному футболу.

 

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