Татар-информ

5 июля 2019, 22:32

Спорт

Голкипер «Рубина» о матче с «Тамбовом»: К сезону подойдем в оптимальном состоянии

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Спорт

Голкипер «Рубина» о матче с «Тамбовом»: К сезону подойдем в оптимальном состоянии

Фото: Салават Камалетдинов

Последний домашний спарринг «Рубин» закончил вничью.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Вратарь казанского «Рубина» Юрий Дюпин подвел итоги контрольного матча с «Тамбовом» (0:0), отметив сложность новой игровой схемы и. о. главного тренера команды Романа Шаронова. 

Что игру команды, что собственную Дюпин оценил на «четверку», отметив, что казанцам не удалось реализовать свои моменты.

«Свою игру оценю на „четверку“, был ряд недочетов, под нагрузками находимся. Думаю, к сезону подойдем в оптимальном состоянии. Будет меньше ошибок. Если говорить о команде в целом, думаю, достаточно моментов хороших создали. Не удалось их реализовать. Сыграли в обороне на ноль, моменты были. Поэтому командную игру тоже оценю на „четверку“», — резюмировал спортсмен.

Голкипер резонно отметил несыгранность своей команды в силу текущей селекции: «Кто-то работал с начала сбора, кто-то подъезжает ближе к концу, поэтому еще над сыгранностью надо работать. Думаю, еще есть время до сезона, мы все наверстаем и будем действовать как единое целое».

Соперник, дебютант премьер-лиги «Тамбов», Дюпину понравился: «В принципе, они неплохо играли, выбегали в опасные контратаки. Думаю, на этом строится их игра. Были выпады, моменты создали у наших ворот».

Новую игровую схему Шаронова голкипер назвал сложной.

«Эта схема достаточно непростая. Много перестроений, подстраховок, смен позиций. Думаю, у нас все удачно получается, к сезону мы ее хорошо отработаем, и у нас тактических проблем не будет», — заключил Дюпин.

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