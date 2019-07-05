Главреду «Казанских ведомостей» вручили медаль «100 лет Союзу журналистов России»

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Главреда «Казанских ведомостей» Венеру Якупову наградили медалью «100 лет Союзу журналистов России». Ее вручил секретарь Союза журналистов страны Роман Серебряный, пишет газета.

«Время сейчас для печатных изданий сложное. Выпускать газету непросто, честно скажем. А выпускать хорошую газету непросто вдвойне. Вы с этим справляетесь», — сказал во время встречи гость и поздравил Венеру Якупову с грядущим юбилеем.

По словам Серебряного, медаль была выпущена ограниченным тиражом, и «вручают ее только достойным».

Венера Якупова является заслуженным работником культуры Татарстана и автором книг «100 историй о суверенитете», «Добро и зло российской журналистики», «Крымские татары, или Привет от Сталина!». С 1995 года занимает должность главреда газеты «Казанские ведомости». Кроме того, Якупова — член Союза писателей РТ и Союза российских писателей.

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