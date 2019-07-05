Татарстанец в составе сборной России по пинг-понгу одержал вторую победу на Универсиаде в Неаполе

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В заключительной игре группового этапа российская сборная по пинг-понгу одержала уверенную победу над сборной Эстонии. Большой вклад также внес татарстанец Сагди Исмаилов, сообщает Минспорта РТ.

Исмаилов выиграл поединок в трех геймах со счетом 11:4 в каждом и таким образом одержал уверенную победу над Артемом Хииску. Российская команда победила соперника со счетом 3:0.

В эти дни в Неаполе проходит ХХХ летняя Универсиада. Медали командного турнира по настольному теннису будут разыграны 7 июля.

Ранее сообщалось, что Сагди Исмаилов помог российской мужской команде одержать первую победу на Студенческих играх.

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