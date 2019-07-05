В Минздраве РТ рассказали о преимуществах соцпакета для федеральных льготников

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Федеральным льготникам напомнили о том, что до 1 октября им следует принять решение, оставлять набор социальных услуг или же отказаться от них и получать деньги. Человеку, отказавшемуся от соцпакета, следует помнить, что сумма денежной компенсации составляет 863 рубля и 75 копеек, отмечают в пресс-службе Минздрава РТ.

В министерстве подчеркнули, что денежная компенсация может быть недостаточной при длительном лечении и закупке большого количества лекарств, поскольку льготники, отказавшиеся от соцпакета, должны приобретать препараты за свой счет.

При этом соцпакет может обеспечить человека не только бесплатными лекарствами по рецепту врача, но и бесплатным лечением и проведением дорогостоящих операций.

Возобновить право воспользоваться соцпакетом льготники могут до 1 октября этого года — необходимо подать заявление в Пенсионный фонд. Тем людям, кто получал бесплатные лекарства в прошлом году, подавать заявку не нужно. К категории федеральных льготников относятся участники и инвалиды войны, дети-инвалиды, инвалиды всех групп, блокадники и др.

Программа обеспечения необходимыми лекарственными средствами за счет средств федерального бюджета реализуется с 2005 года.

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