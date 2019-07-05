Жители Казани смогут задать свои вопросы главе Госинспекции труда РТ

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В Казани 9 июля проведет прием граждан руководитель Государственной инспекции труда в РТ Рустем Галявов, сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по республике.

Галявов будет отвечать на вопросы, связанные со взаимоотношениями работодателя и работника, правовыми аспектами трудовой деятельности, невыплатой заработной платы, оформлением административного или декретного отпуска и многими другим проблемами.

Прием пройдет в приемной Президента России в Татарстане с 10 до 12 часов. Интересующимся необходимо заранее записаться по телефону: 8 (843) 221-80-36.

Приемная Президента РФ в РТ находится по адресу: Казань, ул. Кремлевская, д.12/20. График организуемых в ней встреч с населением размещен на официальном сайте ГФИ по РТ в разделе «Приемная Президента РФ в РТ».

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