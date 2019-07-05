В Лениногорском районе назначен новый главврач ЦРБ

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). На должность главного врача ГАУЗ «Лениногорская центральная районная больница» приказом министра здравоохранения Татарстана назначен Роман Кобзарев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Роман Сергеевич Кобзарев родился 22 мая 1986 года. В 2009-м окончил Тюменскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело», в 2011-м получил специальность «Анестезиология и реаниматология», а в 2018-м окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

С 2011-го по 2017 год работал врачом анестезиологом-реаниматологом Тюменской областной клинической больницы № 1. В 2017 году переехал в Казань и возглавил отделение отделением анестезиологии и реанимации № 1 униклиники К(П)ФУ. С 2018-го исполнял обязанности заместителя главного врача по медицинской части униклиники.

Нового главного врача представил коллективу Лениногорской ЦРБ первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

До этого с июня 2017 года ЦРБ Лениногорского района возглавлял Айдар Яркаев.

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