«Мы многому учимся в Москве»: Минниханов выступил на Днях культуры Татарстана в столице России

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил гала-концерт мастеров искусств, который прошел в Московском международном доме музыки в рамках Дней культуры РТ. В приветственном слове руководитель республики назвал Москву стратегическим партнером Татарстана.

«Для нас большая честь представить нашу республику в столице России. Здесь находятся и татары, и представители других национальностей, которые неравнодушны к республике. Москва – стратегический партнер Татарстана, наш товарооборот составляет свыше 78 млрд рублей. Мы многому учимся в Москве, много проектов продвигаем вместе. Хотел бы поблагодарить Сергея Собянина и его команду, мы всегда находим полное взаимопонимание», – сказал Рустам Минниханов в своем выступлении.

Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков в свою очередь отметил, что между Москвой и Татарстаном сложились прекрасные деловые связи, которое крепнут день ото дня. «У нас накопился потенциал для решения любых, самых сложных проектов», – подчеркнул Сучков. Он зачитал приветственную телеграмму от мэра Москвы Сергея Собянина.

В столице России сегодня открылись Дни культуры Республики Татарстан. Утром полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев и руководитель Татарской национально-культурной автономии Москвы Фарит Фарисов возложили цветы к памятнику великому татарскому поэту Габдулле Тукаю. От Правительства Москвы и Правительства Татарстана к памятнику поэту также были возложены корзины цветов.

Согласно всероссийской переписи населения 2010 года, в Москве проживают около 150 тыс. татар. Это 1,3% от общей численности жителей столицы. Еще 56 тыс. татар проживают в Московской области.

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