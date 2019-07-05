Андрей Поминов назвал лидеров рейтинга колледжей и техникумов Татарстана

(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Первый заместитель министра образования и науки Татарстана Андрей Поминов представил рейтинг профессиональных образовательных организаций республики, назвав лидирующие и отстающие учреждения.

«В этом году методика подсчета рейтинговых показателей осталась прежней, а изменения, внесенные в перечень абсолютных показателей, коснулись только блока “Чемпионатное движение WorldSkills” – в связи с необходимость учета работы по подготовке юниоров и результатов финала Национального чемпионата. Рейтинг представлен по трем группам профессиональных образовательных организаций», – сказал на заседании секции августовского совещания работников педобразования первый замглавы Минобрнауки РТ.

Поминов отметил, что тройка лидеров в группе образовательных организаций реального сектора экономики осталась неизменной с прошлого года. В частности, на первом месте – Казанский торгово-экономический колледж, на втором – Казанский строительный колледж, на третьем – Международный колледж сервиса Казани.

В группе образовательных организаций аграрного профиля лидерами стали Сармановский аграрный колледж (первое место), Мамадышский политехнический колледж (второе) и Нурлатский аграрный техникум (третье).

Докладчик подчеркнул, что стабильно низкие позиции в рейтинге – у Бавлинского и Апастовского аграрных колледжей.

В группе образовательных организаций педагогического профиля первое место занял Казанский педколледж, второе – Набережночелнинский педколледж, третье – Арский педколледж.

«Последнюю позицию в рейтинге указанной группы в этом году, как и в прошлом, занимает Мензелинский педагогический колледж», – резюмировал Поминов.

Всего в Татарстане действуют 95 профессиональных образовательных организаций, 65 из которых находятся в ведении Минобрнауки РТ.

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