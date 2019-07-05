Проблемы и перспективы развития кооперации обсудили в Академии наук РТ

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). II научно-практическая конференция «Кооперативное движение в системе развития сельских территорий» состоялась сегодня, 5 июля, в Академии наук Республики Татарстан. Проведение мероприятия приурочили к Международному дню кооперации, который ежегодно отмечается 7 июля.

Организаторы конференции – Казанский кооперативный институт Российского университета кооперации, Государственный Совет Татарстана, Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ, Академия наук РТ, Ассоциация образовательных организаций потребительской кооперации, Ассоциация фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Татарстана.

В дискуссии приняли участие представители научного сообщества, руководители предпринимательских объединений, Центросоюза РФ и региональных центров развития кооперации, эксперты кооперативного строительства Татарстана, Башкортостана, Москвы, Санкт-Петербурга, кооператоры. Модератором выступила ректор ККИ РУК Алсу Набиева.

Рассматривая кооперативный формат хозяйствования как залог устойчивого развития сельских территорий, докладчики подчеркивали важность эффективной организации труда, мотивации, модернизации сельхозпроизводства. В ходе конференции обсуждались как теоретические основы современной кооперации, возможность применения в российских реалиях практики зарубежных стран – в частности, Финляндии, где кооперация дает 14% ВВП, так и насущные проблемы кооператоров. В связи с этим участников дискуссии заинтересовал опыт Башкортостана по реализации программы доходогенерирующих проектов (ДГП), где инициативные группы сельчан проходят конкурс и затем в случае победы регистрируют кооператив, получив грант на условиях софинансирования.

Взаимодействие Центра компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в Республике Татарстан с научно-образовательной средой – это неотъемлемая часть основного функционала, подчеркнул его руководитель Илнур Хабибуллин. Центр является стратегическим партнером образовательных учреждений, в том числе и ККИ РУК, где организована научная лаборатория по развитию кооперации.

«Я искренне рассчитываю на взаимодействие с образовательными учреждениями, их участие в становлении сельхозкооперации и, соответственно, развитии сельских территорий», – подчеркнул Хабибуллин.

«Изначально с развитием фермерских хозяйств и крестьянских подворий мы понимали, что важное место в развитии экономики занимает, конечно, кооперация. Это не просто одна из малых форм хозяйствования, но эффективный инструмент развития сельских территорий. В кооперацию люди вступают сознательно. И мы кооперацию в республике создаем, используя научный подход. Фермер и крестьянин должны получать добавленную стоимость, чтобы развиваться и вести рентабельное производство. А это в свою очередь ведет к тому, что будут и новые технологии, и новое оборудование, которое будет производить лучшую продукцию», – отметил в свою очередь руководитель Ассоциации фермерских хозяйств и крестьянских подворий Камияр Байтемиров.

Итогом конференции стала резолюция, которая вместе со всеми прозвучавшими предложениями, идеями по развитию сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования будет направлена в Госсовет Республики Татарстан.