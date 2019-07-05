Татар-информ

5 июля 2019, 18:00

Экономика и финансыОбщество

«В основе достижений – труд газовиков-профессионалов»: «Казаньгоргаз» празднует 65-летний юбилей

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Экономика и финансыОбщество

«В основе достижений – труд газовиков-профессионалов»: «Казаньгоргаз» празднует 65-летний юбилей

В день торжеств казанские газовики открыли памятный сквер и наградили ветеранов отрасли почетными званиями.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). ЭПУ «Казаньгоргаз» отпраздновало свое 65-летие. К знаковой дате управление пришло с внушительными показателями – это более 400 тыс. абонентов и свыше 2,7 тыс. км. газопровода. В основе нынешних достижений лежит огромный труд профессионалов, стоявших у истоков газификации столицы Татарстана.

Такое мнение выразил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов.

Торжества стартовали еще утром, когда на территории комплексной эксплуатационной газовой службы «Горки-Танкодром» состоялось открытие сквера «Первый факел». Памятный сквер расположился на знаковом месте – именно здесь 65 лет назад был зажжен первый в Казани газовый факел. Он оповестил казанцев о начале газификации города.

Ближе к вечеру торжества переместились в главное здание управления, где состоялся праздничный концерт. Его зрителями стали более 200 человек, включая 30 ветеранов предприятия и представителей трудовых династий.

«Праздник не может состояться в одночасье – это серьезная работа, которая на протяжении десятилетий проводилась вашими руками, вашими умом и ответственным отношением к этому делу», – обратился к присутствующим генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов. Говоря об истории развития газовой отрасли Татарстана и Казани, он подчеркнул – как только в послевоенные годы был построен магистральный газопровод «Миннибаево-Казань», сразу же началось развитие городской сети газоснабжения Казани. С тех пор жители столицы Татарстана живут в своих домах с комфортом, в тепле и уюте.

«И за всем этим стоит огромный труд газовиков-профессионалов. Именно благодаря вашей слаженной работе, взаимодействию и самоотверженности мы сегодня пришли к этой праздничной дате с очень серьезными показателями. Самый главный из них – надежность газоснабжения столицы республики», – отметил Рустем Усманов.

Отдельной звездой в этой плеяде газовиков он назвал Рафката Кантюкова, который сейчас трудится советником гендиректора «Газпром трансгаз Казань». Благодаря его серьезному вкладу и жизненной энергии предприятие сегодня работает на высочайшем уровне и с прекрасной технической оснащенностью.

«Вас знают далеко за пределами Татарстана – и в Башкортостане, и на всем газовом Севере России», – подчеркнул Усманов.

Перед началом концертной части присутствующих ждал еще один приятный сюрприз – церемония награждения. На сцену пригласили более 30 работников, внесших особый вклад в развитие газового хозяйства татарстанской столицы. Их наградили почетными грамотами и званиями.

«Впереди у нас новые трудовые будни и свершения. Нас ждут новые задачи, в том числе – подготовка к осенне-зимнему периоду. Я уверен, что наш коллектив обязательно справится с поставленной задачей», – заключил руководитель ООО «Газпром трансгаз Казань». 

 

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