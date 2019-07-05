На Казанском вертолетном заводе снимают фильм со звездой сериала «Сваты»

(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). На Казанском вертолетном заводе началась работа над фильмом «От печали до радости». На съемки в столицу Татарстана приехали известный российский актер Федор Добронравов, его младший брат Иван Добронравов и актриса Ирина Пегова. Работники завода поделились совместными фотографиями с кумирами в социальных сетях.

«Я все-таки с ним сфоткалась. Мой любимый актер Федор Добронравов», – написала сотрудница КВЗ на странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня все Инстаграмы сотрудников КВЗ пестрят подобными фотографиями!» – отметил пользователь Instagram’а под своим снимком с актерами.

На тарелке, которую по традиции разбили перед началом съемок, все три брата Добронравовы указаны в качестве актеров киноленты. Кроме того, в фильме снимутся актрисы Инга Оболдина и Ирина Пегова. Режиссером картины стал российский кинорежиссер и сценарист Эдуард Парри, рассказала в Instagram’е одна из актрис.

Съемочная группа уже побывала в нескольких цехах завода. Сотрудники КВЗ считают, что работа над фильмом не остановится на выходных – в субботу съемки пройдут в цеху № 35, сообщили пользователи «ВКонтакте».

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