Перед театром кукол «Экият» откроется Цветочный фестиваль

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). На площади перед театром кукол «Экият» 8 июля состоится открытие Цветочного фестиваля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.



Для гостей фестиваля будут работать разнообразные зоны активности. Жители и гости города увидят выступления творческих коллективов и примут участие в мастер-классах, смогут посетить выставки картин и рисунков учеников детских художественных школ.



В этот же день будет организована работа фотозон и буккроссинг. Церемония открытия начнется в 11.30.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что для некоторых компаний участие в Цветочном фестивале уже стало традицией и они ежегодно представляют здесь свои творения, однако есть и новички. Как правило, конкурс привлекает крупных игроков городского бизнеса, строительные организации, предприятия жилищно-коммунального комплекса и муниципальные предприятия, а также питомники растений и компании, которые профессионально занимаются ландшафтным дизайном, посадкой цветов и кустарников.



В прошлом году две композиции фестиваля были созданы в сотрудничестве с питомником из соседнего с Татарстаном региона – Самарской области.

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