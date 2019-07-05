На набережной Кабана покажут фильм татарстанского режиссера Павла Москвина «Пустота»

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). 13 июля на набережной озера Кабан казанцам покажут фильм татарстанского режиссера Павла Москвина «Пустота», начало кинопоказа – в 21 час, сообщает пресс-служба дирекции «Время кино».

Публичный показ ленты впервые состоялся 23 октября прошлого года в кинозале культурно-досугового комплекса имени В. И. Ленина. Российская премьера картины успешно прошла на фестивале кино и театра в Благовещенске «Амурская осень». Картина также была отобрана для участия на фестивале «Спутник над Польшей».



«Пустота» рассказывает о российско-чеченском конфликта 1990-х годов. Отец главного героя умирает в его отсутствие от алкоголизма (закадровую роль отца озвучил российский актер театра и кино Александр Яценко). Молодой ветеран Дима возвращается домой к матери и пытается начать жить заново, но прошлое не отпускает его.

Свой дебютный фильм Москвин снял без господдержки. После кинопоказа состоится творческая встреча с создателем картины.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в конце прошлого года фильм «Пустота» награжден спецпризом международного кинофестиваля «Сталкер».

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