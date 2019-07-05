Татар-информ

5 июля 2019, 22:14

Здоровье и среда

В Елабуге открыли гериатрический кабинет

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Здоровье и среда

В Елабуге открыли гериатрический кабинет

Пациентами кабинета станут горожане старше 65 лет.

(Елабуга, 5 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в городской поликлинике Елабуги состоялось открытие гериатрического кабинета. Этот своеобразный кабинет здоровья будет принимать пациентов старше 65 лет.

Торжественную ленточку перерезали заместитель руководителя исполкома Елабужского района по социальным вопросам Людмила Рыбакова и главный врач Елабужской ЦРБ Айрат Сафин.

По словам медиков, здесь пожилые смогут получать назначения по профилактике и лечению наиболее распространенных среди пенсионеров заболеваний. Чтобы попасть на прием к специалисту гериатрического кабинета, достаточно обратиться к своему терапевту.

«Такие кабинеты открываются по всей республике. Работа кабинета нацелена на то, чтобы у врача-гериатра был более индивидуальный подход к лечению пациентов с учетом их возраста и возможностей», – отметила председатель врачебной комиссии по поликлинике Елабужской ЦРБ Гульнара Юнусова.

Открытие кабинета состоялось в рамках нацпроекта «Здоровье», который направлен на увеличение средней продолжительности жизни россиян. В Елабуге сейчас проживают 19 тыс. людей пожилого возраста, что составляет 22% от общего количества населения. 

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