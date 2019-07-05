Семинар драматургов имени Туфана Миннуллина посетит призер чемпионатов Европы по легкой атлетике

(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Татарстане II Всероссийский семинар драматургов имени Туфана Миннуллина, который состоится 6 и 7 июля, посетит призер чемпионатов Европы по легкой атлетике. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта РТ.

На семинар заявилось более 30 драматургов, режиссеров, театральных критиков из Татарстана, Башкортостана, Марий Эл и Удмуртской Республики.

«Среди гостей — председатель Союза писателей Удмуртии Петр Захаров; драматург, журналист, известный спортсмен, призер чемпионатов Европы по легкой атлетике Ипполит Лобанов из Марий Эл», — пишет пресс-служба.

В семинаре примут участие также поэтесса Халиса Мударисова, драматург Флюр Галимов и писатель Диля Мухаррям-Хайрутдинова из Башкортостана.

Татарстан на семинаре представят около 22 деятелей культуры, в том числе Рабит Батулла, Данил Салихов, Борис Вайнер, Ркаил Зайдулла, Мансур Гилязов, Радиф Сагъди, Хабир Ибрагим.

Семинар учрежден в 2017 году по инициативе председателя Союза писателей Республики Татарстан Салихова. Он проходит в деревне Малые Битаманы Высокогорского района РТ, где находится летний дом Туфана Миннуллина.



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