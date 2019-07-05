Жительница Татарстана потратила полмиллиона рублей, которые ей дал супруг на оплату ипотеки

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Глава семейства из Татарстана узнал о том, что его супруга потратила более полумиллиона рублей денег, предназначенных для выплаты ипотеки. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Госжилфонда РТ.

«Сотрудники Госжилфонда позвонили должнику с требованием об оплате долга, однако для мужчины это стало неожиданностью. Как выяснилось, он ежемесячно отдавал супруге деньги на оплату соципотеки, но жена расходовала средства на свое усмотрение», – рассказали в пресс-службе общественного фонда.

В итоге у семьи образовался долг в полмиллиона рублей. Мужчина обещал выплатить его в ближайшее время.

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