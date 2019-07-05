Минниханов принимает участие в ежегодной конференции «Единой России»

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня принимает участие в ежегодной политической конференции всероссийской политической партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Конференция проходит в формате совместного заседания Высшего и Генерального советов партии, она собрала около 450 делегатов. Участником пленарного заседания стал председатель партии – Премьер-министр России Дмитрий Медведев.

В своем выступлении глава Правительства РФ повторил тезис из опубликованной в газете «Известия» статьи «”Единая Россия” – курс на перемены», указав на необходимость более активно информировать граждан о реализации национальных проектов. При этом он поддержал идею создания партийного сервиса «Нацпроекты глазами людей» для организации обратной связи с гражданами.

«К сожалению, уровень информированности о том, что происходит, очень низкий. И здесь я вижу нашу общую проблему», – приводит слова Медведева пресс-служба партии.

Помимо Рустама Минниханова, который является членом бюро Высшего совета партии, в конференции принимают участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин (член президиума Генерального совета партии, секретарь ее регионального отделения), мэр Казани Ильсур Метшин (член Генерального совета партии, секретарь Казанского местного отделения) и другие – всего шесть человек, пять из которых по статусу являются делегатами.

На конференции в числе прочих выступил и выходец из Татарстана – глава департамента сопровождения институциональных проектов «Единой России» Ильнар Гирфанов. Он рассказал о планах создать систему по формированию кадрового резерва партии и организовать комиссию с полномочиями по выдвижению или предложению кандидатов на ту или иную позицию из кадрового резерва.

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