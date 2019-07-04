В Татарстане протестируют систему космического мониторинга природных ресурсов России

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Татарстан вошел в список пилотных регионов, где в тестовом режиме апробируют систему космического мониторинга природных ресурсов и объектов, имеющих важное социально-экономическое значение. Запуск системы обсудили на совещании в Нижнем Новгороде под руководством полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

В ходе совещания члены рабочей группы рассказали Комарову о реализации проекта. В числе прочего полпреду доложили, что система мониторинга позволяет контролировать состояние лесного фонда, выявлять нелегальные рубки, наблюдать за посевами сельхозкультур, выявлять объекты незаконного строительства. Также система позволяет в режиме реального времени получать информацию о возникновении стихийных свалок и пожаров. Кроме этого космический мониторинг дает возможность выявлять участки с очагами опасных сорняков, в том числе и борщевика Сосновского. Помимо Татарстана, систему мониторинга апробируют в Нижегородской и Самарской областях.

Как сообщили в пресс-службе полпреда Президента РФ в ПФО, участники совещания обсудили возможности системы по мониторингу недропользования, строительства и развития инфраструктуры. «Полпред поручил проработать возможность использования данных, полученных с помощью мониторинга, в качестве основания для инициирования проверок со стороны контрольно-надзорных органов», – отметили в пресс-службе.

От Татарстана в совещании приняли участие заместитель генерального директора ОЭЗ «Иннополис» Дмитрий Вандюков и проректор – начальник управления по проектной и научно-исследовательской деятельности Университета Иннополис Искандер Бариев.

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