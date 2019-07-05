В Заинском районе открылись сразу две новые универсальные площадки

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 5 июля, в Заинском районе Татарстана состоялось торжественное открытие двух новых универсальных спортивных площадок. Объекты появились в селах Бегишево и Верхние Шипки, передает «Заинск-информ».

В селе Верхние Шипки спортивная площадка расположилась рядом с местной школой. Открытие состоялось при участии местных жителей, школьников, спортсменов. Их поприветствовали заместитель главы района Валерий Акатьев и руководитель исполкома района Ильнар Хафизов.

Почетные гости пожелали, чтобы спортплощадка никогда не пустовала. В честь открытия здесь прошла баскетбольная игра аксаровской и верхнешипкинской сборных.

Строительство спортивной площадки в селе Верхние Шипки в общей сложности обошлось в 2,1 млн рублей. Из муниципального бюджета дополнительно было направлено более 100 тыс. рублей. На эти средства к площадке провели новую проводку, установили современную систему освещения и благоустроили прилегающую территорию.

В селе Бегишево площадка разместилась по адресу: ул. Гагарина, д. 125а. На ее установку было выделено 2,4 млн рублей, еще более 120 тыс. рублей добавили из муниципального бюджета.

Площадь обеих площадок составляет 540 кв. метров, они включают площадку для занятий баскетболом и волейболом с искусственным покрытием, а также площадку с тренажерами, качелями, турником и игровым комплексом. Покрытие спортивных объектов выполнено из резиновой крошки, которая не скользит и обладает высоким уровнем амортизации, снижая риск травм. Площадки также оборудованы фонарями для занятий спортом в темное время суток.

Данные спортивные объекты построены и введены в эксплуатацию в рамках госпрограммы строительства универсальных спортивных площадок в городах и населенных пунктах муниципалитетов Татарстана. Этот проект реализуется с 2013 года.

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