Для незрячих и слабовидящих на шрифте Брайля издан роман Илгаза Наурузхана «Сююмбике»

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В Республиканской специальной библиотеке для слепых и слабовидящих вышел в свет исторический роман Илгаза Вахана Наурузхана «Сююмбике», сообщает пресс-служба библиотеки.



Книга адаптирована для слепых специалистами издательского отдела и напечатана рельефно-точечным шрифтом Брайля в издательском комплексе библиотеки.



Издание репродуцировано на основе книги, выпущенной в издательстве «Миллэт» в 2019 году под редакцией Фании Хужахмэт.



Книга увидела свет в рамках издательской деятельности библиотеки, которая ведется для расширения доступа слепых и слабовидящих к современной литературе в рамках госпрограммы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан».



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в июне этого года спецбиблиотека для слепых и слабовидящих выиграла грант на создание книжного навигатора.

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