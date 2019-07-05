На озере Изумрудное в Татарстане добровольцы собрали 150 мешков мусора

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Генеральная уборка на излюбленном месте отдыха жителей Казани – озере Изумрудное прошла по инициативе Министерства экологии РТ и регионального отделения Русского географического общества в РТ. Об этом сообщает сегодня пресс-служба природоохранного ведомства.

«В акции приняли участие активисты экологического движения “Будет чисто“, представители различных организаций, аквалангисты подводного исследовательского отряда имени А. А. Леонова, а также неравнодушные горожане. На берегу озера трудились более 100 человек», – сказано в сообщении.

За несколько часов участники экологической акции собрали 150 мешков мусора. Это были не только остатки от пикников в виде пластиковой посуды и бутылок. Попадались детали от автомобилей, замки, ботинки.

Мероприятие носило соревновательный характер: за каждый собранный мешок мусора участники получали талон. Самые активные участники акции были награждены призами.

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