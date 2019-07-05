ВТБ Капитал лидирует на рынке долгового капитала по итогам I полугодия 2019 года

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). По итогам I полугодия 2019 года ВТБ Капитал занял ведущие позиции на рынке долгового капитала согласно основным международным рэнкингам.

Согласно данным Dealogic, инвестбанк стал лидером среди организаторов размещений на международном долговом рынке по России и занял 31,12% доли рынка, выступив организатором 14 сделок общим объемом 4,5 млрд долларов.

ВТБ Капитал также занял первое место в категории «Организатор DCM-размещений в Восточной Европе» по данным рэнкинга Bloomberg. Доля рынка составила 11,5%, инвестбанк реализовал 42 транзакции объемом 5,8 млрд долларов.

Руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев сказал: «С начала 2019 года ВТБ Капитал принял участие в ряде знаковых сделок на рынках долгового капитала. Команда инвестбанка вывела на рынок как дебютных эмитентов, так и известные имена. В частности, ВТБ Капитал вновь стал организатором размещений суверенных еврооблигаций Министерства финансов Российской Федерации, также нам удалось разместить первый выпуск “зеленых” еврооблигаций в России для РЖД и привлечь новый пул инвесторов в DCM-транзакции».

«Уверен, что и в дальнейшем нацеленность на результат и профессионализм нашей команды позволят ВТБ Капитал оставаться сильнейшим игроком на рынках долгового капитала», – заключил он.

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