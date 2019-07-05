(Казань, 5 июля, «Татар-информ») В Казани за давление на должников на 280 тысяч рублей оштрафовали коллекторское агентство, сообщила главный эксперт-специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«От четырех жителей Казани в Управление поступили обращения с жалобой на "Агентство ликвидации долгов" в связи с превышением частоты взаимодействия, разглашением третьим лицам информации о возникновении и размере задолженности, а также психологическим давлением в отношении третьих лиц», – рассказала Халимова.

Приставы провели проверку, по итогам которой заявления подтвердились. Против организации составили четыре протокола о нарушениях закона.

Суд назначил агентству штраф в размере 280 тысяч рублей, а в начале этого года из-за многочисленных жалоб организацию исключили из госреестра юрлиц, занимающихся деятельностью по возврату долгов.

В УФССП России по РТ напоминают, что в республике круглосуточно работает телефон «горячей линии» по вопросам защиты прав и интересов граждан при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Татарстанцы могут обратиться в Управление по телефону 8 (843) 221-38-74.

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